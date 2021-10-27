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Mohamed Salah, Mısır müfredatına giriyor!

27.10.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın Mısır müfredatında yer alacağı açıklandı.

Mohamed Salah, Mısır müfredatına giriyor!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.

The Times'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Haberde; Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıkan Salah, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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