Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Molde Galatasaray maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı!

Molde Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Ljubljana'yı yenen sarı-kırmızılı temsilcimiz grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürerken Molde Galatasaray maçı canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte, Molde Galatasaray maçının canlı yayın saati ve tarihi...

MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak.

Galatasaray, saat 22.00'de Molde'ye konuk olacak.

MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN MOLDE MAÇI KADROSU UEFA'YA BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.



