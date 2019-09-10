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Moldova 0 - 4 Türkiye

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2019 23:34 | Son Güncelleme

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova'yı Cenk Tosun (2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 yendi. Puanını 15 yapan Ay-Yıldızlılarımız grupta 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile karşılacak.

Moldova 0 - 4 Türkiye

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaştı. İlk dakikadan itibaren topa hükmeden Ay-Yıldızlılarımız, Moldova kalesinde gol aramaya başladı.

  1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girmeden kaleye vurmak istedi ancak etkili bir vuruş yapamadı. 15'te ise Ozan'ın dar açıdan yaptığı vuruş savunmaya da çarpıp yan ağlara gitti.

Gol için bastıran milli takımımızda Cenk Tosun, 20 ve 21. dakikalarda iki müsait pozisyonda Moldova kalecisi Koşelev'i geçemedi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Dorukhan'ın savunma arkasına koşan Cenk Tosun, önce Koşelev'in üzerinden topu kurtardı ardından düzgün bir vuruşla takımımızı devreye 1-0 önde götürdü.

DENİZ TÜRÜÇ FRİKİKTEN ATTI
Ay-Yıldızlılarımız ikinci yarıya da iyi başladı. 57. dakikada Cenk Tosun'a Efros'un müdahalesi sonrası kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç uzak mesafeden mükemmel bir gol atarak skoru 2-0 yaptı.

ÖNCE CENK, SONRA YUSUF
64'te yine Dorukhan-Cenk Tosun iş birliğinde Cenk kaleciyi geçip dar açıdan vurdu ancak top dışarı çıktı. Maçın yıldızı Cenk, 79. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0'a getirirken, 88'de Yusuf Yazıcı son sözü söyledi ve milli takımımız deplasmandan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Takımımız gruptaki puanını 15'e çıkardı ve Andorra 3-0'la geçen lider Fransa'nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise Arnavutluk gecenin sürprizine imza atarak İzlanda'yı 4-2 yenmeyi başardı ve İzlanda 12 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Moldova - Türkiye EURO 2020 Elemeleri

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