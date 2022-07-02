Moldova'dan geldiği Türkiye'de lisans eğitimini fakülte birinciliğiyle tamamladı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Moldova uyruklu Gagavuz Türkü İrina Perçemli, fakülte birinciliğiyle mezun oldu.

Moldova'da Türk-Moldovan Lisesi'ne giderken Türk öğretmenlerinden Türkiye hakkında bilgi sahibi olan 22 yaşındaki Perçemli, 2018 yılında Ankara Üniversitesinde yükseköğrenim hayatına başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları Programı kapsamında burslu okuyan Perçemli, 4 yıllık lisans eğitimi boyunca arkadaşlarıyla bazı sosyal etkinliklere katıldı. 4,00 üzerinden 3,91 diploma notuyla fakülte birincisi olan Perçemli, akademik hayatını sürdürmek istiyor.

Eskişehir'deki arkadaşlarını ziyaret eden İrina Perçemli, AA muhabirine, yüzde 100 Türkçe programında öğrenim gördüğü okuluna ilk geldiğinde, farklı dilde eğitim almanın zor olacağını düşündüğünü söyledi.

Ailesinden uzak kalma ve arkadaş edinebilme konularında da çekincelerinin bulunduğunu belirten Perçemli, şöyle devam etti:

"Annemler de çok korkmuştu 'Nasıl yaparsın?' diye. Türkiye'ye geldikten sonra dile hakim olma çabam vardı. Okuluma başladıktan bir iki ay sonra anladım ki Türkiye gelebileceğim en güzel yermiş. Okulumu çok sevdim. İlk önce tabii ki biraz zorlandım. Okulun ilk senesinde her şey benim için yeniydi. İkinci yıl çok iyi arkadaşlar edindim. Bir süre sonra ülkeme gittiğimde arkadaşlarımın yanına dönme hissi oluyordu. Tek başıma yaşama hissi de benim için iyi oldu."

Perçemli, mezuniyetinden bir hafta önce fakülte ve bölüm birincisi olduğunu öğrendiğini aktardı.

Hedefinin birincilik olmadığını dile getiren Perçemli, "Fakülte birincisi olduğumu duyunca çok sevindim. Hocalarım da beni tebrik edince çok gururlandım. Bir hocam gelip, 'Sen bu kadar çalışkan mıydın?' diye şaka yaptı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye yabancı gözüyle çok sıcak bir ülke"

Öğrenim döneminde araya Kovid-19 salgınının girmesinin farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Perçemli, bu süreçte çevrim içi öğrenim gördüklerini belirtti.

Okulunun yüz yüze eğitim dönemlerinin çok iyi ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Perçemli, şunları anlattı:

"Derslerin yüzde 99'una katıldım ve çok severek gelip derslerimi dinliyordum. Ankara'daki bale, tiyatro gibi kültürel etkinliklere katılıyordum. Kültürel açıdan da Ankara'da okumak çok iyi oldu. Türkiye yabancı gözüyle çok sıcak bir ülke diyebiliriz. Tanıştığım insanlar bana çok sıcak davranıyorlardı. Evlerine çağırıyorlardı. Yardımcı oluyorlardı. Herhangi bir şeyde yardımcı oluyorlardı. Türkiye yabancıları çok merak ediyor. Benim yabancı olduğumu gördüklerinde 'Senin ülken nasıl?' diye soruyorlar. Türkiye hakkındaki düşüncelerimi ve farklı ülkeleri merak ediyorlar."

İrina Perçemli, öncelikle ülkesine dönüp ailesine kavuşmayı, daha sonra akademik hayatını sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

Eğitim hayatı boyunca verdikleri desteklerden dolayı YTB yetkililerine ve görevlilerine teşekkür eden Perçemli, "Onlar sayesinde Türkiye'deki hayatımı geçirebildim. Onların sağladığı imkanlar sayesinde Türkiye'ye geldim. Çünkü böyle bir imkan olmasaydı belki Türkiye'ye gelmiş olmayacaktım." diye konuştu.

