Momo krizi büyüyor! Bu kez 5 yaşındaki kızın beynini yıkadı

Çocuk TV şovlarına ve oyunlarına sızan ürpertici Momo karakteri hakkında sosyal medyada ve haber programlarında yeni bir uyarı verildi.

Beş yaşındaki bir kız çocuğu, internetteki küçük çocukları etkileyen Momo tarafından 'beyni yıkandıktan' sonra kendi saçını kesti. Küçük kızın annesi, Peppa Pig ve Fortnite gibi çevrimiçi TV programlarına ve oyunlara sızan ürpertici karakter tarafından hedef alındığı için harap oldu.

Küçük kız, izlemekte olduğu bir YouTube videosunda Momo'nun ortaya çıktıktan sonra verdiği talimatlarını takip etti. Momo, çocukları isteklerini yerine getirme konusunda tehdit ediyor, eğer tamamlamazlarsa sonuçları olacağını söylüyor.

Onu banyoda bulduğu anı anlatan annesi şöyle dedi: "Odanın ortasında yanında duran bir çift mutfak makasıyla duruyordu - her yerde saç vardı. "Güzel, sarı saçları başının her iki tarafında, kafa derisinin dibine kesilmişti. Gözyaşlarına boğuldum. "Momo yaptırdı, yapmazsam incitmekle tehdit etti. Uyurken de gözlerini açık tut" dedi.

Ruhsal çöküntü yaşayan annesi: "Küçük kızımın bu hastalıklı oyun tarafından beyninin yıkandığını hissediyorum. Tanrıya şükür sadece saçını kesti, çok daha kötü olabilirdi." dedi.