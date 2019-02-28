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Momo krizi büyüyor! Bu kez 5 yaşındaki kızın beynini yıkadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 28.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Geçtiğmiz yıl ortaya çıkan ve çocukları intihara sürükleyen Momo dünyanın farklı noktalarında tekrar gündeme gelmeye başladı. Son kurbanı 5 yaşındaki bir kız çocuğu olan Momo, küçük kızın beynini yıkayarak saçlarını kestirdi. Küçük kıza uyurken gözlerini açık tutmasını da söyleyen Momo ile ilgili yetkililer tarafından uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

Momo krizi büyüyor! Bu kez 5 yaşındaki kızın beynini yıkadı

Çocuk TV şovlarına ve oyunlarına sızan ürpertici Momo karakteri hakkında sosyal medyada ve haber programlarında yeni bir uyarı verildi.

Beş yaşındaki bir kız çocuğu, internetteki küçük çocukları etkileyen Momo tarafından 'beyni yıkandıktan' sonra kendi saçını kesti. Küçük kızın annesi, Peppa Pig ve Fortnite gibi çevrimiçi TV programlarına ve oyunlara sızan ürpertici karakter tarafından hedef alındığı için harap oldu.

Küçük kız, izlemekte olduğu bir YouTube videosunda Momo'nun ortaya çıktıktan sonra verdiği talimatlarını takip etti. Momo, çocukları isteklerini yerine getirme konusunda tehdit ediyor, eğer tamamlamazlarsa sonuçları olacağını söylüyor.

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Onu banyoda bulduğu anı anlatan annesi şöyle dedi: "Odanın ortasında yanında duran bir çift mutfak makasıyla duruyordu - her yerde saç vardı. "Güzel, sarı saçları başının her iki tarafında, kafa derisinin dibine kesilmişti. Gözyaşlarına boğuldum. "Momo yaptırdı, yapmazsam incitmekle tehdit etti. Uyurken de gözlerini açık tut" dedi.

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Ruhsal çöküntü yaşayan annesi: "Küçük kızımın bu hastalıklı oyun tarafından beyninin yıkandığını hissediyorum. Tanrıya şükür sadece saçını kesti, çok daha kötü olabilirdi." dedi.

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Yetkililer böyle bir durumla karşılaşmamak için dikkatli olmalarını, çocuklarında içe kapanıklık, sessizlik gibi şüpheli bir davranış görürlerse onlarla konuşmalarını istedi. Yüzlerce çocuğu intihar ve ölüme sürükleyen Momo'ya tüm dünyada savaş açıldı.

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momo oyun

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