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Monaco Al-Musrati'yi almak istiyor! Transferi için Beşiktaş'la görüşecekler... Monaco parayı gözden çıkardı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.02.2025 16:06
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Monaco'da kiralık olarak forma giyen Al-Musrati'nin bonservisini almak için Fransa temsilcisi düğmeye bastı. Sezon sonunda Beşiktaşlı yetkililer ile masaya oturacaklar. Monaco, 8+2 milyon euro bonservis ücretini ödemeyi gözden çıkardı.

Monaco Al-Musrati'yi almak istiyor! Transferi için Beşiktaş'la görüşecekler... Monaco parayı gözden çıkardı
Al Musrati

Al Musrati

LBY Libya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Monaco
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Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon euro gibi yüksek bir rakama Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı formayla beklentileri tam olarakmkarşılayamamıştı. Yeni yönetimin gelmesi ile birliktede kiralık olarak Monaco'ya kiralanmıştı.

ANLAŞMADAKİ MADDE DEVREYE GİRECEK

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Beşiktaş ile Monaco arasındaki anlaşmaya göre, oyuncunun 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro ise bonus maddesi yer alıyor. Al Musrati'nin performansından memnun olan Fransa ekibi, oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Al-Musrati, özellikle son maçlarda gösterdiği performans ile teknip ekibin dikkatini oldukça çekti. Tarafların resmi görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Libyalı oyuncunun bu Monaco formasıyla 1 asisti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş monaco Al Musrati
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