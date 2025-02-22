Monaco Al-Musrati'yi almak istiyor! Transferi için Beşiktaş'la görüşecekler... Monaco parayı gözden çıkardı

Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon euro gibi yüksek bir rakama Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Siyah-Beyazlı formayla beklentileri tam olarakmkarşılayamamıştı. Yeni yönetimin gelmesi ile birliktede kiralık olarak Monaco'ya kiralanmıştı.

ANLAŞMADAKİ MADDE DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş ile Monaco arasındaki anlaşmaya göre, oyuncunun 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro ise bonus maddesi yer alıyor. Al Musrati'nin performansından memnun olan Fransa ekibi, oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Al-Musrati, özellikle son maçlarda gösterdiği performans ile teknip ekibin dikkatini oldukça çekti. Tarafların resmi görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Libyalı oyuncunun bu Monaco formasıyla 1 asisti bulunuyor.