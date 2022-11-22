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MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco ile Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında oynanacak bu karşılaşmada Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha ve Mario Majkic hakem 3'lüsü düdük çalacak. Monaco Fenerbahçe maçı canlı izle, internette araştırılıyor. Peki Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı için heyecan dorukta. İki güçlü takım, THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Salle Gaston Medecin Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi sporseverler arama motorlarında "Monaco Fenerbahçe Beko maçı" konu başlığını araştırıyor. İşte Monaco Fenerbahçe Beko maçının kanalı ve saati...

MONACO FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı, bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 21.00'de başlayacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha, Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek.

MONACO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

MONACO FENEBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASI İÇİN GERİ SAYIM

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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