MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı için heyecan dorukta. İki güçlü takım, THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Salle Gaston Medecin Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi sporseverler arama motorlarında "Monaco Fenerbahçe Beko maçı" konu başlığını araştırıyor. İşte Monaco Fenerbahçe Beko maçının kanalı ve saati...
Monaco Fenerbahçe Beko maçı, bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 21.00'de başlayacak.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Fernando Rocha, Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek.
Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.