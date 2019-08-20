G.Saray'a transferde Slimani müjdesi! Falcao...

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi henüz mutlu sona ulaşmazken sarı-kırmızılı ekibe Monaco'dan iyi haber geldi.

France Football'da yer alan habere göre, Wissam Ben Yedder'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmayı planlayan Monaco, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

FALCAO'NUN MONACO KARİYERİ

Golcü transferi yapmadan Falcao'yu bırakmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, Leicester City'nin kadro planlarında yer almayan Slimani'yi kiralamak için artık son aşamada.

SLIMANI SONRASI FALCAO GALATASARAY'A

Fransız basını, Slimani'nin Monaco'ya giderken sağlık kontrolünden geçtiğini ve transferin kısa süre içinde tamamlanacağını duyururken Slimani'nin Monaco'ya katılmasından sonra Falcao'nun da Galatasaray'a gidişinin kesinleşmesi bekleniyor.

Daha önce Sporting Lizbon'da Slimani ile birlikte çalışan Leonardo Jardim, Cezayirli golcünün transferi için ısrarcı davranırken yeniden eski günlerine dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun da Monaco'ya transfer olmak istediği konuşuluyor.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, sarı-lacivertli ekipte 25 resmi maçta görev yapıp 5 gole imza atmış ve beklentilerin altında kalmıştı.

