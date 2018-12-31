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Monaco'nun ardından şimdi de Fulham Vida'ya talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Monaco’nun 12 milyon euroluk teklifi sonrası Vida’ya bir talip daha çıktı.

Monaco'nun ardından şimdi de Fulham Vida'ya talip oldu

Ada ekibi tüm şartları zorlayacak. BEŞİKTAŞ’IN Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın talipleri her geçen gün artıyor. Başarılı oyuncu için Fransız kulübü Monaco 12 milyon euroluk bir teklifle Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmıştı. Başarılı oyuncu için İngiltere ekiplerinden Fulham da devreye girdi. Siyah-Beyazlı Yönetim Vida transferinden 14 milyon euro seviyelerinde bir gelir bekliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferle ilgili stopere mutlaka iki takviye yapılacağını net bir şekilde dile getirmişti. (AKŞAM)

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monaco Fransa vida Spor Toto Süper Lig fulham İngiltere Premier Lig

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