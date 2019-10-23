SPOR

Monaco'nun Islam Slimani'nin bonservisini Leicester City'den alacağı iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 23.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu. Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Monaco'nun Islam Slimani'nin bonservisini Leicester City'den alacağı iddia edildi

Bu sezon Monaco'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Islam Slimani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SLIMANI'DEN MONACO KARİYERİNE HARİKA BAŞLANGIÇ

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Monaco, Leicester City'den kiraladığı Slimani'nin bonservisini sezon sonunda alacak. Monaco'nun Leicester'a 7,8 milyon pound önereceği belirtilirken, İngiliz ekibinin Slimani'nin performansından dolayı bonservis bedelini yukarı çekmeye çalışacağı ifade edildi.

Bu sezon Fransa'da Neymar, Memphis Depay gibi isimleri performansıyla geride bırakan Cezayirli golcü için Leicester'ın daha fazla bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.

EFk8T0TX0AADt7G

Leicester City, Slimani'yi 2016'da Sporting'ten 29 milyon pounda transfer etmiş ve o dönem kulüp rekorunu kırmıştı.

Slimani bu sezon Monaco formasıyla 5 gol atıp 7 de asist yaptı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek
Yusuf'un asisti Lille'e yetmediYusuf'un asisti Lille'e yetmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Islam Slimani slimani monaco leicester city Leicester

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
aga bu gerçekten bizim silimani mi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Monaco'nun Islam Slimani'nin bonservisini Leicester City'den alacağı iddia edildi

Slimani bombası! Flaş transfer gelişmesi

Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

Abou Diaby'den Yusuf Yazıcı'ya destek

Toulouse 2 - 1 Lille

Yusuf'un asisti Lille'e yetmedi

Nice 1-4 Paris Saint-Germain

PSG deplasmanda 4 golle kazandı

Neymar 1 ay yok

Neymar'dan kötü haber

Olympique Lyon'un yeni hocası Rudi Garcia oldu

Lyon yeni hocasını buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.