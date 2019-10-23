Monaco'nun Islam Slimani'nin bonservisini Leicester City'den alacağı iddia edildi

Bu sezon Monaco'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Islam Slimani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SLIMANI'DEN MONACO KARİYERİNE HARİKA BAŞLANGIÇ

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Monaco, Leicester City'den kiraladığı Slimani'nin bonservisini sezon sonunda alacak. Monaco'nun Leicester'a 7,8 milyon pound önereceği belirtilirken, İngiliz ekibinin Slimani'nin performansından dolayı bonservis bedelini yukarı çekmeye çalışacağı ifade edildi.

Bu sezon Fransa'da Neymar, Memphis Depay gibi isimleri performansıyla geride bırakan Cezayirli golcü için Leicester'ın daha fazla bonservis bedeli talep edeceği kaydedildi.

Leicester City, Slimani'yi 2016'da Sporting'ten 29 milyon pounda transfer etmiş ve o dönem kulüp rekorunu kırmıştı.

Slimani bu sezon Monaco formasıyla 5 gol atıp 7 de asist yaptı.

