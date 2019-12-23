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Monica Bellucci, Fransız dergisi için çıplak poz verdi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İtalyan sinema yıldızı Monica Bellucci, ünlü Fransız dergisi Paris Match için soyundu.

Monica Bellucci, Fransız dergisi için çıplak poz verdi

Kariyerine 13 yaşında modellik yaparak başlayan İtalyan aktris, uzun yıllar boyunca büyük marka ve dergilerle çalıştı. La Riffa ve Francis Ford Coppola'nın çok eleştirilen Dracula filmi Bram Stoker's Dracula filmlerinde ufak rollerle oyunculuğa inceden göz kırpan Bellucci, The Apartment filmiyle oyunculuktaki başarısını gözler önüne sermiş ve Cesar Ödülü adaylığı getirerek, bir aktris olarak kariyerine devam etmesini sağladı.

EN YAŞLI BOND KADINI

Monica Bellucci, son yıllarda festival filmlerinde rol almayı tercih etse de James Bond serisi filmlerinden Spectre de Lucia Sciarra'yı canlandırarak, gelmiş geçmiş en yaşlı Bond kadını oldu. 55 yaşına merdiven dayayan oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini Fransız dergisine çıplak poz vererek gözler önüne serdi.

Fransız dergiye röportaj veren Monica Bellucci şunları söyledi;

Gençken birincil seks tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve seks daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında seks daha güzel. Ancak ben aşk olmadan sekste hayli zorlanıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Monica Bellucci The Apartment

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hükümet gibi kadın!!!
Bu yaşta bu vücut harika
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