Monica Bellucci’nin başrolünde olduğu Nekrotronic filminden ilk fragman geldi

Avustralyalı yönetmen Kiah Roache-Turner imzalı "Nekrotronic" filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Güzeller güzeli Monica Bellucci'nin bir çeşit iblis kraliçesini canlandırdığı film, bilim kurgu, korku ve komedi türlerini harmanlıyor.

Film, şansız bir lağım işçisi olan Howard North’un başına gelenleri konu alıyor. Howard başına gelenler yetmezmiş gibi bir de Nekromancerlar ile Finnegan arasında süren evrensel bir çatışmanın ortasına sürüklenir. Nekromancerlar iblisleri avlamakla görevli olan, havalı iblis avcılarıdır. Finnegan ise kendi güçlerini arttırmak için insanların ruhlarını emen kötü bir iblistir. Howard, Finnegan’ın geçmişinin ve gelecekle ilgili karanlık planlarının ardındaki gerçeği öğrendiğinde, Nekromancerlar ile birlikte çalışmaya başlar. Bu yeni ortaklığın sonucunda ortaya çıkan şey ise Howard'ın gelmiş geçmiş en güçlü Nekromancer olduğu ve Finnegan'ı durdurmaya yetecek güçteki tek kişinin kendisi olacağıdır...

Tristan Roache-Turner’ın senaryosunu kaleme aldığı bilim kurgu-komedi filminde Belluci'nin yanı sıra Ben O’Toole, Caroline Ford, Benedict Hardie, Tess Haubrice, Epine Bob Savea ve David Wenham gibi isimler yer alıyor. Sitges Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali'nde seyircilerin karşısına çıkan film, Amerika'da 9 Ağustos'ta seyircilerin karşısına çıkacak.



