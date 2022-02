Monica Vitti ya da gerçek adıyla Maria Luisa Ceciarelli'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Oyuncunun ölümü ülkesi İtalya'da üzüntüye neden oldu. Sanatçının sevenleri yapılan açıklama sonrası yasa boğuldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok prestijli ödülün sahibi olan Monica Vitti çıkan haberlerin ardından ülkemizde de merak konusu oldu. Yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde rol alan Monica Vitti ile ilgili internette Monica Vitti kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde oynadı? İtalyan oyuncu Monica Vitti neden öldü? soruları araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Maria Luisa Ceciarelli olan ünlü İtalyan oyuncu Monica Vitti'nin yaşamı ve yapılan açıklamaya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

MONİCA VİTTİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Monica Vitti 3 Kasım 1931'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi.

Onlu yaşlarında amatör yapımlarda rol alan usta oyuncu Roma'da bulunan Ulusal Drama Sanatı Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Vitti, akademiyi 1953 yılında bitirdi. Pittman's College'de eğitim gördüğü sırada Dario Niccodermi'in "La nemica" isimli oyununda bir kız çocuğunu canlandırdı.

Bir İtalyan oyun kumpanyasının Almanya turnesinde Roma'da ilk kez sahneye çıkan Vitti, Ettore Scola'nın 1954 yapımı 'Ridere Ridere Ridere' filmiyle sinema perdesinde ilk kez göründü. Oyuncunun ilk önemli rolü ise 1958 yapımı 'Le dritte' filminde canlandırdığı karakterdir. Filmin yönetmenliğini Mario Amendola üstlenmiştir.

Sonrasında efsane yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde rol alan Monica Vitti kariyerindeki yükselişi hızla sürdürmüştür.

Monica Vitti'nin oyunculuk kariyerinin en aktif yılları 1954–1991 tarihleridir.

MONİCA VİTTİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Monica Vitti'nin oynadığı filmler:

Ridere! Ridere! Ridere! (1954)

Una pelliccia di visone (1954)

Adriana Lecouvreur (1955)

Le dritte (1958)

L'avventura (1960)

La notte (1961)

Accattone (1961)

L'eclisse (1962)

Les Quatre vérités (1962)

Château en Suède (1963)

Follie d'estate (1963)

Dragées au poivre (1963)

Alta infedeltà (1964)

Il deserto rosso (1964)

Il disco volante (1964)

Le bambole (1965)

Le Fate (1966)

Modesty Blaise (1966)

Ti ho sposato per allegria (1967)

Fai in fretta ad uccidermi... ho freddo! (1967)

La Ragazza con la pistola (1968)

La Femme écarlate (1968)

La Cintura di castità (1968)

Amore mio aiutami (1969)

Ninì Tirabusciò: la donna che inventò la mossa (1970)

Dramma della gelosia - tutti i particolari in cronaca (1970)

Le Coppie (1970)

La Pacifista (1970)

La Supertestimone (1971)

Noi donne siamo fatte così (1971)

Teresa la ladra (1972)

Gli ordini sono ordini (1972)

La Tosca (1973)

Polvere di stelle (1973)

Le Fantôme de la liberté (1974)

L'Anatra all'arancia (1975)

A mezzanotte va la ronda del piacere (1975)

Qui comincia l'avventura (1975)

Basta che non si sappia in giro! (1976)

Mimì Bluette ... fiore del mio giardino (1977)

L'altra metà del cielo (1977)

Per vivere meglio, divertitevi con noi (1978)

La Raison d'état (1978)

Letti selvaggi (1979)

Amori miei (1979)

An Almost Perfect Affair (1979)

Il tango della gelosia (1980)

Non ti conosco più amore (1980)

Camera d'albergo (1981)

Il mistero di Oberwald (1981)

Io so che tu sai che io so (1982)

Scusa se è poco (1982)

Flirt (1983)

Francesca è mia (1986)

Scandalo Segreto (1989)

MONİCA VİTTİ NEDEN ÖLDÜ?

20 yıldır alzheimer hastalığından muzdarip olan ünlü İtalyan oyuncu Monica Vitti 2 Şubat Çarşamba akşamı yaşamını yitirdi. Oyuncu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi İtalya eski başbakan yardımcısı Waltver Veltroni duyurdu.

Waltver Veltroni sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Eşi Roberto Russa, Monica Vitti'nin artık aramızda olmadığını duyurmamı istedi. Bunu acıyla, sevgiyle, pişmanlıkla yapıyorum" ifadelerine yer verdi. Monica Vitti'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.