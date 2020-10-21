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Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyanın en çok oynanan ve en sevilen kutu oyunlarından biri olan Monopoly, şüphesiz aile ve arkadaş ortamlarının vazgeçilmezi. Birkaç farklı versiyonu olan bu keyifli oyundaki temel amacınız ise rakiplerinizi iflas ettirip şehrin efendisi olmak. Siz de Monopoly nasıl oynanır diye merak ediyor, tüm kuralları ve taktikleri öğrenmek istiyorsanız işte Monopoly oyununun tüm ayrıntıları!

Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?

İçindekiler

  • Monopoly Oyununun Tarihçesi
  • Monopoly Nedir ve Nasıl Oynanır?
  • Monopoly Oyununun Kurulumu
  • Monopoly Kuralları Nedir?
  • Monopoly Oyununun Taktikleri
  • Monopoly Çeşitleri

Arkadaşlarınız ile ev ortamında buluştuğunuz günlerde veya aileniz ile keyifli zaman geçirmek istediğinizde eğlence arayışınız her zaman kutu oyunlarıyla son bulur. Bu neşe kaynağı kutu oyunlarından biri de kalbimize taht kurmuş olan Monopoly. Daha önce oynadıysanız oyunun ne kadar keyifli olduğunu zaten biliyorsunuzdur ama oynamadıysanız daha fazla bu eğlenceden mahrum kalmayın. Monopoly çeşitleri nedir? Monopoly kuralları para dağıtımı nasıl yapılır? Bu yazı sayesinde Monopoly oyununun tüm ayrıntılarını öğrenebilir ve hızla oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Monopoly’nin büyüleyici dünyasına girmeye hazırsanız sizler için "Monopoly nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorularına yanıt verdik...

Monopoly Oyununun Tarihçesi

Monopoly, 1929 yılında Charles Darrow adında bir Amerika Bileşik Devletleri vatandaşı tarafından icat edilmiştir. Oyun 7 Şubat 1935 tarihinde Parker Brothers adlı şirket tarafından piyasaya sürülmüştür. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmış ve dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olmayı başarmıştır.

Monopoly Nedir ve Nasıl Oynanır?

Monopoly; emlakçılık konulu, zarla oynanan bir kutu oyunudur. En az iki, en fazla sekiz kişiyle oynanır. Oyuncular beş yaşından büyük olmalıdır. Oyundaki amaç, oyun alanındaki en çok mülkü satın alıp rakipleri iflas ettirmek. Oyuncular zar atarak karelerde ilerler ve görevleri yerine getirip ekonomik olarak güçlü olmaya çalışarak oyunu kazanır. Kısaca anlatmak gerekirse emlak kralı olup aldığınız mülkleri daha yüksek fiyata satarak veya kiralayarak rakiplerinizi iflas ettirmelisiniz. Bazı Monopoly türlerinde ise 1 milyon dolara ulaşan oyuncu birinci olur.

  • İlk olarak Monopoly’yi oyun kutusunda yazan şekle uygun olarak masa gibi düz bir alana kurmalısınız.

  • Her oyuncu farklı şekillerdeki piyonlardan birini seçer.

  • Her oyuncu zarı sırasıyla atar, en büyük sayıyı atan oyuncu oyunu başlatır, diğer oyuncular da zardaki sayının büyüklüğüne göre oynamaya devam eder.

  • Bir oyuncu banka görevlisi olarak seçilir, bu oyuncu diğer oyuncuların alım, satım, ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirir.

  • Başlangıç parası olarak oyunculara bir miktar para verilir bu miktar her oyunda değişir, bunun için oyun kutusuna bakmalısınız.

  • Oyuncular sırayla zar atarak karelerde ilerler.

  • İki zar atmalısınız ve iki zardaki sayı kadar ilerleme hakkınız var. Karelerde semt isimleri ve bazı görevler yazar.

  • Semt isimlerine geldiğinizde orayı satın alabilirsiniz. Semt ismi dışında farklı bir kareye geldiyseniz oyunun kuralına göre orada yazan görevi yapmalısınız.

    • Monopoly Oyununun Kurulumu

    Oyun kutusunda oyunu oynamak için ihtiyacınız olan her şey vardır. Oyun düz bir alana kurulur. Kutunun içinde;

    • 1 adet oyun tahtası

    • 12 adet otel

    • 2 adet zar

    • 32 adet ev

    • Para

    • 8 adet piyon

    • 60 adet şans kartı

    vardır. Oyunun çeşidine göre içerik de değişebilir.

    Monopoly Kuralları Nedir?

    • Eğer oyuncu çift zar atarsa tekrar zar atabilir.

    • Bir oyuncu tek turda peş peşe çift zar atarsa kodese girer.

    • Oyuncu denk geldiği mülkü satın alabilir, bu şekilde tapuya sahip olur. Rakip oyuncu başka bir mülke denk geldiğinde tapuda belirtilen kira bedelini ödemelidir.

    • Oyuncu geldiği mülkü almak zorunda değildir, pas geçebilir.

    • Oyuncu oyun esnasında kodese denk gelirse üç tur bekler, kodesten çıkma kartı varsa onu kullanabilir veya ücret ödeyerek kodesten çıkabilir.

    • Atılan zar “Kart Çekin” bölümüne gelirse kart çekmek zorundasınız.

    • Oyuncular her tur başı oyun kurallarında belirtilen miktar kadar para alır.

    • Oyuncular mülklerine ev, otel, gökdelen gibi şeyler kurmak istiyorlarsa zar atarak mülklerine denk gelmeleri gerekir.

    Monopoly Oyununun Taktikleri

    • Aynı renkteki mülkleri satın alın. Eğer aynı renkteki tüm mülkleri alırsanız kira bedeliniz artar. Tapu arkasında artış miktarı yazar.

  • Ev kurun. Böylece mülkünüzün değerini arttırmış olursunuz. Mülkünüze denk gelen oyuncu daha fazla kira bedeli ödemek zorunda kalır. Tapu arkasında ev için ne kadar ödemeniz gerektiği ve kira bedelindeki artış yazar.

  • Otel kurun. Otel kira bedelini en çok arttıran mekanlardan biridir. Bu şekilde mülkünüzün değerini arttırmış olursunuz.

  • Kira ödeyemiyorsanız veya paraya ihtiyacınız varsa sahip olduğunuz mülklerden birini ipotek edebilirsiniz. İpotek ettiğiniz mülk tapusunda yazan miktar kadar bankadan para alırsınız. Ancak ipotek ettiğinizde artık o mülkten kira alamazsınız.

    • Monopoly Çeşitleri

    • Monopoly Emlak Ticaret

    • Monopoly Elektronik Bankacılık

    • Monopoly Dijital Bankacılık

    • Monopoly Milyoner

    • Monopoly Deal

    • Monopoly Empire

    • Monopoly Junior Elektronik Bankacılık

    Monopoly oyununun yukarıda gördüklerinize ek olarak başka çeşitleri de vardır fakat bu yazımızda en sevilen çeşitlere değineceğiz.

    Monopoly Emlak Ticaret Oyunu Nasıl Oynanır?

    Monopoly Emlak Ticaret oyunu, Monopoly oyunları arasındaki en klasik çeşitlerden biridir. Bu oyunumuzda yukarıdaki kurallar geçerlidir. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa oyun içinde çıkan kılavuzdan destek alabilirsiniz.

    Monopoly Elektronik Bankacılık Nasıl Oynanır?

    Monopoly Elektronik Bankacılık oyunu en az iki en fazla 4 kişi ile oynanır. Klasik Monopoly oyunundan farklı olarak bu oyunda para yerine pos cihazı vardır. Oyunculara kart verilir ve oyuncular bankacılık işlemlerini, kartları ve pos cihazı sayesinde yapar. Pos cihazının nasıl kullanılacağı oyun kılavuzunda yazar.

    Monopoly Junior Elektronik Bankacılık Nasıl Oynanır?

    Monopoly Junior Elektronik Bankacılık oyunu, Monopoly Elektronik Bankacılık oyununun çocuklar için tasarlanmış olanıdır. Oyun, Monopoly Elektronik Bankacılık oyunu ile aynı şekilde oynanır.

    Monopoly Dijital Bankacılık Nasıl Oynanır?

    Monopoly Dijital Bankacılık oyunu en az iki, en fazla dört kişi ile oynanır. Oyuncular para yerine banka kartına sahiptir. Banka işlemleri ve oyun takibi, kartların dijital bank ünitesine okutturulmasıyla gerçekleşir. Dijital bank ünitesinin nasıl kullanılacağı oyun kılavuzunda yazar.

    Monopoly Milyoner Nasıl Oynanır?

    Klasik Monopoly oyununa ek olarak Monopoly Milyoner oyununda milyoner hayatı ve servet kartları bulunur. Servet kartları oyun alanına dizilir. Oyuncu zar attıktan sonra hangi alandaki servet kartına denk geliyorsa kartta yazanı yapmalıdır. Oyunun amacı 1 milyona ilk ulaşan oyuncu olmak.

    Monopoly Deal Nasıl Oynanır?

    Monopoly Deal, klasik Monopoly oyununun her yerde oynanabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Oyunda 110 kart bulunur ve amacınız 3 farklı renk grubundaki arsaları toplamaktır. Monopoly Deal oyununu bir alana ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde oynayabilirsiniz.

    Monopoly Empire Nasıl Oynanır?

    Monopoly Empire oyununda amaç tapu almak yerine dünyanın en büyük markalarının sahibi olmak. Oyun kutusunda yer alan kuleyi satın aldığınız markalarla doldurmanız gerekir. Kuleyi ilk dolduran oyunu kazanır.

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