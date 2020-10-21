Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?

Arkadaşlarınız ile ev ortamında buluştuğunuz günlerde veya aileniz ile keyifli zaman geçirmek istediğinizde eğlence arayışınız her zaman kutu oyunlarıyla son bulur. Bu neşe kaynağı kutu oyunlarından biri de kalbimize taht kurmuş olan Monopoly. Daha önce oynadıysanız oyunun ne kadar keyifli olduğunu zaten biliyorsunuzdur ama oynamadıysanız daha fazla bu eğlenceden mahrum kalmayın. Monopoly çeşitleri nedir? Monopoly kuralları para dağıtımı nasıl yapılır? Bu yazı sayesinde Monopoly oyununun tüm ayrıntılarını öğrenebilir ve hızla oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Monopoly’nin büyüleyici dünyasına girmeye hazırsanız sizler için "Monopoly nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorularına yanıt verdik...
Monopoly, 1929 yılında Charles Darrow adında bir Amerika Bileşik Devletleri vatandaşı tarafından icat edilmiştir. Oyun 7 Şubat 1935 tarihinde Parker Brothers adlı şirket tarafından piyasaya sürülmüştür. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmış ve dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olmayı başarmıştır.
Monopoly; emlakçılık konulu, zarla oynanan bir kutu oyunudur. En az iki, en fazla sekiz kişiyle oynanır. Oyuncular beş yaşından büyük olmalıdır. Oyundaki amaç, oyun alanındaki en çok mülkü satın alıp rakipleri iflas ettirmek. Oyuncular zar atarak karelerde ilerler ve görevleri yerine getirip ekonomik olarak güçlü olmaya çalışarak oyunu kazanır. Kısaca anlatmak gerekirse emlak kralı olup aldığınız mülkleri daha yüksek fiyata satarak veya kiralayarak rakiplerinizi iflas ettirmelisiniz. Bazı Monopoly türlerinde ise 1 milyon dolara ulaşan oyuncu birinci olur.
İlk olarak Monopoly’yi oyun kutusunda yazan şekle uygun olarak masa gibi düz bir alana kurmalısınız.
Her oyuncu farklı şekillerdeki piyonlardan birini seçer.
Her oyuncu zarı sırasıyla atar, en büyük sayıyı atan oyuncu oyunu başlatır, diğer oyuncular da zardaki sayının büyüklüğüne göre oynamaya devam eder.
Bir oyuncu banka görevlisi olarak seçilir, bu oyuncu diğer oyuncuların alım, satım, ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirir.
Başlangıç parası olarak oyunculara bir miktar para verilir bu miktar her oyunda değişir, bunun için oyun kutusuna bakmalısınız.
Oyuncular sırayla zar atarak karelerde ilerler.
İki zar atmalısınız ve iki zardaki sayı kadar ilerleme hakkınız var. Karelerde semt isimleri ve bazı görevler yazar.
Oyun kutusunda oyunu oynamak için ihtiyacınız olan her şey vardır. Oyun düz bir alana kurulur. Kutunun içinde;
1 adet oyun tahtası
12 adet otel
2 adet zar
32 adet ev
Para
8 adet piyon
vardır. Oyunun çeşidine göre içerik de değişebilir.
Eğer oyuncu çift zar atarsa tekrar zar atabilir.
Bir oyuncu tek turda peş peşe çift zar atarsa kodese girer.
Oyuncu denk geldiği mülkü satın alabilir, bu şekilde tapuya sahip olur. Rakip oyuncu başka bir mülke denk geldiğinde tapuda belirtilen kira bedelini ödemelidir.
Oyuncu geldiği mülkü almak zorunda değildir, pas geçebilir.
Oyuncu oyun esnasında kodese denk gelirse üç tur bekler, kodesten çıkma kartı varsa onu kullanabilir veya ücret ödeyerek kodesten çıkabilir.
Atılan zar “Kart Çekin” bölümüne gelirse kart çekmek zorundasınız.
Oyuncular her tur başı oyun kurallarında belirtilen miktar kadar para alır.
Aynı renkteki mülkleri satın alın. Eğer aynı renkteki tüm mülkleri alırsanız kira bedeliniz artar. Tapu arkasında artış miktarı yazar.
Ev kurun. Böylece mülkünüzün değerini arttırmış olursunuz. Mülkünüze denk gelen oyuncu daha fazla kira bedeli ödemek zorunda kalır. Tapu arkasında ev için ne kadar ödemeniz gerektiği ve kira bedelindeki artış yazar.
Otel kurun. Otel kira bedelini en çok arttıran mekanlardan biridir. Bu şekilde mülkünüzün değerini arttırmış olursunuz.
Monopoly Emlak Ticaret
Monopoly Elektronik Bankacılık
Monopoly Dijital Bankacılık
Monopoly Milyoner
Monopoly Deal
Monopoly Empire
Monopoly oyununun yukarıda gördüklerinize ek olarak başka çeşitleri de vardır fakat bu yazımızda en sevilen çeşitlere değineceğiz.
Monopoly Emlak Ticaret oyunu, Monopoly oyunları arasındaki en klasik çeşitlerden biridir. Bu oyunumuzda yukarıdaki kurallar geçerlidir. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa oyun içinde çıkan kılavuzdan destek alabilirsiniz.
Monopoly Elektronik Bankacılık oyunu en az iki en fazla 4 kişi ile oynanır. Klasik Monopoly oyunundan farklı olarak bu oyunda para yerine pos cihazı vardır. Oyunculara kart verilir ve oyuncular bankacılık işlemlerini, kartları ve pos cihazı sayesinde yapar. Pos cihazının nasıl kullanılacağı oyun kılavuzunda yazar.
Monopoly Junior Elektronik Bankacılık oyunu, Monopoly Elektronik Bankacılık oyununun çocuklar için tasarlanmış olanıdır. Oyun, Monopoly Elektronik Bankacılık oyunu ile aynı şekilde oynanır.
Monopoly Dijital Bankacılık oyunu en az iki, en fazla dört kişi ile oynanır. Oyuncular para yerine banka kartına sahiptir. Banka işlemleri ve oyun takibi, kartların dijital bank ünitesine okutturulmasıyla gerçekleşir. Dijital bank ünitesinin nasıl kullanılacağı oyun kılavuzunda yazar.
Klasik Monopoly oyununa ek olarak Monopoly Milyoner oyununda milyoner hayatı ve servet kartları bulunur. Servet kartları oyun alanına dizilir. Oyuncu zar attıktan sonra hangi alandaki servet kartına denk geliyorsa kartta yazanı yapmalıdır. Oyunun amacı 1 milyona ilk ulaşan oyuncu olmak.
Monopoly Deal, klasik Monopoly oyununun her yerde oynanabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Oyunda 110 kart bulunur ve amacınız 3 farklı renk grubundaki arsaları toplamaktır. Monopoly Deal oyununu bir alana ihtiyaç duymadan pratik bir şekilde oynayabilirsiniz.
Monopoly Empire oyununda amaç tapu almak yerine dünyanın en büyük markalarının sahibi olmak. Oyun kutusunda yer alan kuleyi satın aldığınız markalarla doldurmanız gerekir. Kuleyi ilk dolduran oyunu kazanır.
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