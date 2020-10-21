Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?

Arkadaşlarınız ile ev ortamında buluştuğunuz günlerde veya aileniz ile keyifli zaman geçirmek istediğinizde eğlence arayışınız her zaman kutu oyunlarıyla son bulur. Bu neşe kaynağı kutu oyunlarından biri de kalbimize taht kurmuş olan Monopoly. Daha önce oynadıysanız oyunun ne kadar keyifli olduğunu zaten biliyorsunuzdur ama oynamadıysanız daha fazla bu eğlenceden mahrum kalmayın. Monopoly çeşitleri nedir? Monopoly kuralları para dağıtımı nasıl yapılır? Bu yazı sayesinde Monopoly oyununun tüm ayrıntılarını öğrenebilir ve hızla oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Monopoly’nin büyüleyici dünyasına girmeye hazırsanız sizler için "Monopoly nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorularına yanıt verdik...

Monopoly Oyununun Tarihçesi

Monopoly, 1929 yılında Charles Darrow adında bir Amerika Bileşik Devletleri vatandaşı tarafından icat edilmiştir. Oyun 7 Şubat 1935 tarihinde Parker Brothers adlı şirket tarafından piyasaya sürülmüştür. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmış ve dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olmayı başarmıştır.