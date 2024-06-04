Montella bir ilki yaşadı! Milliler hazırlık mücadelesinde İtalya ile golsüz berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanan hazırlık müsabakasında Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Gishamer düdük çaldı.

Karşılaşma başladığı skorla golsüz berabere sona erdi.

OZAN KABAK SAKATLANDI

Mücadelenin 39. dakikasında milli futbolcumuz Ozan Kabak girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan alındı.

SEMİH KILIÇSOY OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ın yıldız ismi Semih Kılıçsoy ilk maçına çıktı. 2005 doğumlu oyuncu karşılaşmanın 81'nci dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

MONTELLA İLKİ YAŞADI

Bu karşılaşma A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için ayrı bir önem de teşkil ediyordu. İtalyan teknik adam Türkiye'nin başındaki yedinci maçında, ilk kez kendi ülkesi İtalya'ya rakip oldu.

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

2024'TE GALİBİYET YOK

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya deplasmanında çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Milli Takım, ikinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup olurken, bu karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı.





