Montella'dan Korkutan Arda Güler Açıklaması! Dikkat çeken Barış Alper yılmaz itirafı '' Beni aradılar ''

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli takımımız gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le golsüz berabere kalmıştı.

İtalyan teknik adam Barış Alper Yılmaz'a gelen tekliflerden bahsederken, Arda Güler'in sakatlığına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle;

''İZLANDA FİZİKSEL OLARAK BİR ADIM ÖNDE''

''Sezonda 50-60 maç arasında oynayan oyuncuların tamamıyla toparlanması için 3 hafta izin gerekiyor. Lige başlamadan önce de 35-40 güne ihtiyaçları oluyor. İzlanda'nın fiziksel olarak bir adım önde olacağını düşünüyorum. Eleştirileri yaparken bunları da düşünmek gerekiyor. Elbette kazanmak istiyoruz, bunun için savaşacağız ancak sezon başlarında bunları da düşünerek eleştiri yaparsak, daha doğru noktalara değinmiş oluruz.''

''BÜYÜK TAKIMLARDAN BİR ÇOK HOCA BENİ ARADI''

"Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi, hepimiz şahit olduk. Hatta büyük takımlardan birçok hoca da benden kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Evet, şu anda eksik ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da görev almak için hazır”

KORKUTAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

“Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız”

Arda Güler, Galler karşılaşmasının sonuna doğru darbe alarak sakatlanmıştı.

''TAKIM OYUNUNA YATKINLAR''

''İzlanda çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocalarının prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. İzlanda, son galibiyeti 9 sene önce aldığımız bir rakip. Duran toplarda ve taç atışlarında tehlikeli olabiliyorlar. Hazırlığımızı ona göre yapacağız. Çok fazla göze batan bireysel oyuncuları yok. Takım oyununa yatkınlar.''

''TÜRK DEĞİLİM AMA DUYGULARI ÇOK İYİ ANLIYORUM''

''Hocaların kaderi böyledir milli takımda. Her maç finaldir. Hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul edebilirim. Hata yapabilirim ve konuşabiliriz. Ancak futbolculara eleştiriler geldiğinde anlam veremiyorum. Milli duyguları en yoğun şekilde yaşıyorum. Napoli'nin kültürü Türk kültürüne benziyor. Futbolcularımız bölmeye çalışmamız gerekiyor. Sadece bizim değil, dışarıda da birliktelik gerekiyor. 10 kişi kaldığımızda futbolcularımız başarılı işler yaptılar. Futbolcularımız gösterdikleri performansla bunu hak ediyor. Tekrar ediyorum, birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz.''

''KAZANMAK İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''

''Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İsteyerek burayı seçtik. Yarın tarihi bir günde kutlamalara biz de en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Son senemize baktığınızda birçok ilke imza attık. Geçmiş maçlara baktığınızda 2 veya 3 kez kazandık. Yarın kazanmak için en iyisini yapacağız.''