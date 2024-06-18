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Montella'dan maç öncesi erteleme açıklaması! ''Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 18:11
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A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulunarak hedefimizin galibiyet olduğunu ifade etti.

Montella'dan maç öncesi erteleme açıklaması! ''Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır"

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te ilk maçımız olan Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"UMUYORUM Kİ ZEMİN BU YAĞMURA DAYANIR VE OYUN OYNAMAMIZA İZİN VERİR"

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"Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder."

"UMARIM HER ŞEY GÖNLÜMÜZE GÖRE GİDER"

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"Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Arda ile kestirelemez bir hal alıyoruz. Öngörülemez bir oyuncu. Umarım her şey gönlümüze göre gider."

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