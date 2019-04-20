Mordhau’nun sistem gereksinimleri açıklandı

Grafikleri ile oldukça dikkat çekici görünen oyunun bugün ise sistem gereksinimleri yayınlandı. Mordhau 64 oyuncuya kadar destek vereceği için bu oyunu oynamak için Nvidia GTX 1060 ekran kartı ve 16 GB RAM önerilen donanım arasında yer alıyor.
Yani bu oyunu akıcı bir şekilde online oynamak istiyorsanız, PC’nizdeki bazı parçaları yenilemeniz gerekebilir. Bakalım Mordhau‘nun açıklanan sistem gereksinimlerine göre PC’niz bu oyunu kaldırabilecek mi?
İşletim sistemi: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel Core i5 veya 4670 veya AMD işlemci
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GTX 680 veya AMD
DirectX: Version 11
Depolama: 20 GB
İşletim sistemi: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel Core i5 – 6600k veya AMD
RAM: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD
DirectX: Version 11
Depolama: 20 GB
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