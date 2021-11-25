Mortada Mansour: Mostafa Mohamed'in sözleşmesini FIFA onaylamayacak

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı Mostafa Mohamed için Zamalek Başkanı Mortada Mansour açıklamalarda bulundu.

Mansour, Mohamed ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FIFA KABUL ETMEYECEK"

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile imzaladığı sözleşmenin FIFA tarafından onaylanmayacağını söyledi.

Başkan durumu, "Mostafa Mohamed’in Galatasaray’la olan önceki kiralık sözleşmesi, FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü onu imzalayan kişi şu anda yönetim kurulumuzda yer almıyor." diye açıkladı.

"SALAH'LA AYNI SEVİYEDE"

Mansour, 23 yaşındaki golcünün Galatasaray'a değerinin altında kiralandığını söyledi. Zamalek Başkanı, "4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu mantık dışı çünkü bu Mostafa Mohamed için oldukça az bir miktar. Çünkü o, Salah’ın kusursuzluğuyla aynı seviyede ve 20 milyon Euro değerinde. Önceki yönetimlerin tek görevi, işleri yürütmekti. Mostafa Mohamed için yaklaşık 9 milyon euro değerinde bir teklif reddedilmişti ve sonrasında onun sadece 2 milyon dolar’a satılmasına şaşırmıştım." diye konuştu.



