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Mortal Kombat 11 çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

The Game Awards 2018'de kendisini gösteren Mortal Kombat 11 için yeni oynanış videosu yayınlandı. Ek olarak oyunun beta ve çıkış tarihi de açıklandı.

Mortal Kombat 11 çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

Yıllara meydan okuyan ve her oyununda dövüş severlerin hayranlığını kazanan Mortal Kombat, popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Filmler, diziler ve çizgi romanlar arasında geçen evreninde, her seferinde farklı bir hikayeye daldık. Bu sefer kendimizi Mortal Kombat 11 ile baş başa buluyoruz.

NetherRealm Studios, oyun için fazla kanlı ve vahşi olacağı konusunda uyarırken ilk videosunda bunu kanıtlamıştı. Videoyla beraber oyuna eklenecek olan yeni mod olan Towers of Time ve ödüller de açıklanmıştı.

Oynanış kısmında birtakım yenilikler gözden kaçmıyor. Rakibin savunmasını kırmaya çalışırken, aynı şekilde bizim de mükemmel blok yapmamız gerekebiliyor. Tabii "Fatal Blow" kısmını da unutmamak gerek ki sadece canınız çok azken bu saldırıyı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Oyunun belli noktalarında gördüğümüz çıkışı kesinleşen karakterler arasında Scorpion, Baraka, Sonya Blade, Skarlet, Geras, Dark Raiden, Sub-Zero ve ön siparişle satın aldığınızda Shao Kahn yer alıyor.Bunlara ek olarak Rain, Kung Lao, Liu Kang, Cassie Cage ve Shinook'un da kadroya eklenmesi bekleniyor.

Mortal Kombat 11'in beta tarihi 28 Mart olarak açıklandı ve sadece PlayStation 4 ile Xbox One platformlarında oynanabilinecek. Betaya PS4 Pro ve Xbox One X'te de girebileceğiz. Eğer oyunu ön siparişle satın aldıysanız betaya çıkış günü girebileceksiniz ancak diğer bir durumda NetherRealm Studios'tan haber beklemek zorundayız. Şimdilik gereklilikler konusunda açıklama yok. Ancak görünen o ki oyunun betasına ulaşmak için kendisini ön siparişle satın almak zorundayız.

Oyunun kesin çıkış tarihi ise PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için 23 Nisan. (Haberin devamı için tıklayınız)

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mortal kombat oyun

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