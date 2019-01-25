Mortal Kombat 11 çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

Yıllara meydan okuyan ve her oyununda dövüş severlerin hayranlığını kazanan Mortal Kombat, popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Filmler, diziler ve çizgi romanlar arasında geçen evreninde, her seferinde farklı bir hikayeye daldık. Bu sefer kendimizi Mortal Kombat 11 ile baş başa buluyoruz.

NetherRealm Studios, oyun için fazla kanlı ve vahşi olacağı konusunda uyarırken ilk videosunda bunu kanıtlamıştı. Videoyla beraber oyuna eklenecek olan yeni mod olan Towers of Time ve ödüller de açıklanmıştı.

Oynanış kısmında birtakım yenilikler gözden kaçmıyor. Rakibin savunmasını kırmaya çalışırken, aynı şekilde bizim de mükemmel blok yapmamız gerekebiliyor. Tabii "Fatal Blow" kısmını da unutmamak gerek ki sadece canınız çok azken bu saldırıyı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Oyunun belli noktalarında gördüğümüz çıkışı kesinleşen karakterler arasında Scorpion, Baraka, Sonya Blade, Skarlet, Geras, Dark Raiden, Sub-Zero ve ön siparişle satın aldığınızda Shao Kahn yer alıyor.Bunlara ek olarak Rain, Kung Lao, Liu Kang, Cassie Cage ve Shinook'un da kadroya eklenmesi bekleniyor.