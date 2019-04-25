Mortal Kombat 11 çıktığı gün zamlandı

Hayli uzun bir süredir ön sipariş sürecinde bulunan MK11, PS Store’da 299TL, Xbox Store’da 352.50TL, Nintendo eShop’da 59.99 dolar, Steam’de ise 102TL’den satılıyordu. Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte MK11 fiyatına sürpriz bir zam geldi.

Zamlar sonrası PS Store fiyatı 299TL’den 419TL’ye, Xbox Store fiyatı ise 352.50TL’den 420TLTL’ye yükseldi. Oyunun Steam ve Nintendo Switch fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

Son dönemde ülkemizdeki oyun fiyatlarının uçuk seviyelere geldiği inkar edilemez bir gerçek. Geçtiğimiz seneye kadar dijital sürümler hayli uygun fiyatlara satılırken, zamlar ardı ardına gelmiş ve 300TL’ye satılan AAA kalitesindeki yapımların fiyatı 470TL’ye yükselmişti.

Xbox tarafında ise işler biraz daha karmaşık. Keza gelen son zam sonrası Xbox Store’da ki oyun fiyatları 700TL’yi bulmuştu.

Muhtemelen Sony ve Microsoft gibi isimler ülkemize özel fiyat tarifesi uygulamadıkları sürece bu fiyatlarda aşağı yönlü değişmeler olmayacaktır. Malum, ülkemizdeki oyun fiyatları İngiltere ile endeksli bir şekilde değişiyor. Yani kur arttıkça, oyun fiyatları da belli oranlarda artıyor. Bu gidişle yeni nesil oyun fiyatları, 4 haneli rakamlarla karşımıza çıkabilir.

Yine de bekleyip göreceğiz.

Huawei P30 Pro inceleme

