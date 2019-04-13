Mortal Kombat 11 – resmi Kitana fragmanı yayınlandı

Normalde Kitana öldü ve daha sonra Mortal Kombat X’in Quan Chi’nin kölelerinin biri olarak dönerek Mortal Kombat’ın sonunda Revenant olarak yeniden dirildi. Şimdi ise ölümsüz arkadaşı Liu Kang’la birlikte Netherrealm’in yöneticisi.
Mortal Kombat 11’in ortaya çıkardığı diğer karakterler arasında Baraka, Geras, Kano, Kronika, Raiden, Scorpion, Skarlet, Sonya Blade, Sub-Zero, D’Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Kotal Kahn, Noob Saibot, Liu Kang, Kung Lao, Jax, Cetrion ve The Kollector yer alıyor.
Oyun, 23 Nisan 2019’da Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelecek.
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