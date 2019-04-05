Mortal Kombat 11 Switch’te 60 FPS çalışacak!

Mortal Kombat serisi 23 Nisan tarihinde 11. oyunu ile karşımıza çıkacak. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch‘e çıkacak olan Mortal Kombat 11, diğer geliştiricilere ders olacak bir özellik ile gelecek. Ed Boon’un açıklamlarına göre; MK 11, Nintendo Switch’te 60 FPS’te çalışacak.

Nintendo Wii U zamanında 3. parti geliştiricilerinin desteğini alamayan Nintendo’nun, Switch ile rüzgarı tersine çevirmesi oldukça sevindirici. MK 11 gibi özelleştirilmiş Unreal Engine 3 motorunu kullanan oyunun, Nintendo Switch’te 60 FPS çalıması büyük bir başarı.

Ancak burada Nintendo Switch’in el modunda 720P çözünürlüğünde çalıştığını belirtelim. Ekranın küçük olmasından dolayı 720P’nin çok hiç kötü görünmediğini söyleyebilirim.

Bir el konsolun MK 11 gibi büyük bir yapımı 60 FPS’te çalıştırması, diğer üçüncü parti geliştiricileri de gaza getirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda Switch’e gelecek olan Assassin’s Creed 3 Remastered‘in da 60 FPS’te çalışacağını düşünüyorum.

Dört kameralı Motorola göründü!

