Morutan, Galatasaray için bugün saat 23:10'da geliyor

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gideceğini açıkladı ve tüm detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Morutan bugün saat 23:10'da İstanbul'a gelecek.

GIGI BECALI BONSERVİSİNİ AÇIKLADI

FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan transferindeki son rakamları da açıkladı.

Becali, "Pazartesi gecesi görüşmeler yeniden durdu. Galatasaray, pazarlık yapması için birini gönderdi ve tekrar pazarlıklara başladı. Galatasaray, 5 milyon euro önerdi ama biz 5.7 milyon euro istedik. Bu sabah yeni bir teklif daha geldi. Toplamda 5.7 milyon euro alacağız. Son görüşmeler sonrası el sıkıştık ve onlar da kabul ettiklerini söyledi. Eğer, 5 yıl içinde Morutan 10 maçta forma giyerse 500 bin euro daha ödeyecekler. 5.7 milyonun 1.5'u Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne giderse ödenecek. Bu yıl Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa 1.5'un 500'ü bu sezon ödenecek. Bu bonus maddelerini koydum, Galatasaray da kabul etti. Bence 5.7'yi %100 alacağız. Bence garanti para. Artık becali bizim oyuncumuz değil. Uçağa binip İstanbul'a gidecek." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: "UFAK TEFEK ŞEYLER KALDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçı sonrasında Morutan transferi için açıklamalarda bulunmuştu.

Terim'in sözleri şu şekildeydi;

(Morutan transferi) Devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız.

Galatasaray, kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor, 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz 14 yabancı maksimum ile. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var, inşallah sonlandıracağız. Galatasaray, yaptığı plan içerisinde yüksek gibi görünebilir bonservisler ama kendi maaşlarının daha az olduğu bir prensip silsilesiyle devam ediyor. Gerek başkanımız, bizatihi transferleri sağ olsun arıyor kendisi, ilgileniyor. Yöneticilerimizle beraber hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu planı uygulamaya devam ediyoruz. Morutan'ı beğeniyorum, arkadaşlarımız izledi.

Sağ olsun serüvene nasıl başladığımızı biliyorsunuz. 15'lerden 10'a 9'a 8'e iniyoruz. Teşekkürler haberlerini alıyoruz. Çok az beklersiniz, ufak tefek şeyler kaldı. Her an kulübümüz, geldiği zaman Galatasaraylılar'ı bekletmez. O ve kafamızda başka diğer planlar da var. Bunları oluştuğu zaman, tam olduğu zaman paylaşmaktan imtina etmeyiz. Ancak bitti demeden bitti dememeli. Sadece skor değil. Buna alışkınsınızdır bizim tarafımızdan. Yine öyle yapıp genç bir oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Çok da küçük bir nüans var.



