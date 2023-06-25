Moskova'da Wagner darbesi! Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu

Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ile orkestrası ve eşinden uzun süre haber alınmadı. Rusya'da darbe girişimi yaşanması nedeniyle Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Yaşananların ardından Petek Dinçöz sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

ÜNLÜ ŞARKICI PETEK DİNÇÖZ HAYRANLARINI KORKUTTU

Petek Dinçöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim.

Eşim, makyözüm, asistanım ve ben Cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik."

"ŞİMDİLİK HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Ünlü şarkıcı, notunu "Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum.

Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın." ifadeleri ile sonlandırdı.



