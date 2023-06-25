MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Moskova'da Wagner darbesi! Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu

Moskova'da Wagner darbesi! Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu

25.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser için Rusya'ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den haber alınamadığı iddia edildi. Darbe girişimi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Rusya'daki Wagner krizi sebebiyle ekip arkadaşları ve yakınlarının haber alamadığı Petek Dinçöz korkuttu. Öte yandan Rusya’da kriz bitti, Wagner geri çekildi. Petek Dinçöz'den ise ilk açıklama geldi.

Moskova'da Wagner darbesi! Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu

Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ile orkestrası ve eşinden uzun süre haber alınmadı. Rusya'da darbe girişimi yaşanması nedeniyle Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Yaşananların ardından Petek Dinçöz sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

1

ÜNLÜ ŞARKICI PETEK DİNÇÖZ HAYRANLARINI KORKUTTU

Petek Dinçöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim.

Eşim, makyözüm, asistanım ve ben Cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik."

2

"ŞİMDİLİK HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Ünlü şarkıcı, notunu "Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum.

3

Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın." ifadeleri ile sonlandırdı.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay olduKumsala sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu
İmamoğlu o soru karşısında eşine döndü: 'Dilek, sence hangisi?'İmamoğlu o soru karşısında eşine döndü: 'Dilek, sence hangisi?'
Evlenir evlenmez bakın ne yaptı! O akıma uyduEvlenir evlenmez bakın ne yaptı! O akıma uydu
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz darbe darbe girişimi wagner ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Günün Videosu

Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları
Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.