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Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarını hızla sürdüren Fenerbahçe'nin gündemin olan genç golcü Mostafa Mohamed açıklamalarda bulundu. Mohamed, "Evet, Fenerbahçe beni istiyor. Ben de bu büyük kulübe katılmak istiyorum." dedi.

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, France Football'a konuştu ve Fenerbahçe hayallerinden bahsetti.

"AVRUPA ZAMANI GELDİ"

-Fenerbahçe seni kadrosunda görmek istiyor ve 2.5 milyon avroluk bir teklif bile yapıldı. Senin durumun nedir?

"Evet, Fenerbahçe beni istiyor. Ben de bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve artık büyük adımı atıp, Avrupa'ya gitmenin zamanı geldi."

"POLİTİKA İLE İŞİM YOK"

-Başkanınız Mortada Mansour, Türkiye ile olan siyasi sorunlardan dolayı transferi reddediyor...

"Evet, biliyorum. Ben profesyonel bir futbolcuyum ve politika ile işim yok. Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye gidip bu büyük ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum."

"ZAMALEK'TE OYNAMAK BİR ONUR"

-Zamalek'de gelişmek neyi temsil ediyor?

"Zamalek için oynamak büyük bir onur. Afrika'nın en büyük kulüplerinden birisi. Her zaman inanılmaz bir ilgi var ve taraftarlar çok tutkulu."

"BULDOZER LAKABINI SEVİYORUM"

-Mısır'da lakabın Buldozer... Bu lakabı seviyor musun?

"(Gülüyor) Evet, insanlar güçlü bir oyuncu profilim olduğu için bunu söylüyor. Ancak son zamanlarda bir lakabım daha var: Anakonda."

36 MAÇTA 12 GOL VE 3 ASİST

Mısır Ligi'nde ve CAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mohamed, geçtiğimiz sezon takımı ile 36 resmi maça çıktı. Genç forvet oyuncusu, bu maçlarda takımına 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerbahçe yi kutluyorum hiç bilmediğiniz tanımadığımız futbolcuları bize tanıtıyor
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