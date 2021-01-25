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"Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gitmek istemiyor"

25.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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"Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gitmek istemiyor"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mostafa Mohamed için iki yeni teklif olduğu, oyuncunun ise Galatasaray'a gitmeyi reddettiği bildirildi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mostafa Mohamed için Mısır cephesinden kritik açıklamalar geliyor. Başkan Yardımcısı Hisham Ibrahim ile İcra Kurulu üyesi Ibrahim Abdullah konuştu

İKİ TEKLİF DAHA VAR

Zamalek'in Başkan Yardımcısı Hisham Ibrahim'den sürpriz bir açıklama geldi. Hisham Ibrahim, "Saint Etienne'nin teklifi dışında Mohammed için iki teklif daha aldık. Saint Etienne ile sayfayı tamamen kapattık, onlarla bir daha görüşmeyeceğiz. Gelen teklifler üzerine komitemiz incelemeler yapıyor. Sonrasında kulüpler ile görüşme olacak." dedi.

GALATASARAY'A GİTMEK İSTEMİYOR

Zamalek'in İcra Kurulu üyesi Ibrahim Abdullah bir televizyon kanalına canlı yayınla bağlanarak, "Galatasaray'ın yeni teklifinin olduğu iddialarına şaşırıyoruz. Onlara oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemediğini söyledik. Oyuncumuz için ayrılık kapısını kapatmadık ama kesin olarak Saint Etienne'ye vermeyeceğiz. Küçük bir paraya asla bırakmayız, sadece iyi bir bonservis alırsak gider" sözlerini kullandı

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Daha gelmek istemiyor lafını duyduğunuz anda kapatacaksın telefonu sıfır tolerans göstereceksin bu gibi tiplere.
boş biri buda

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