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Mostafa Mohamed milli takımdan ceza alabilir

07.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın Gabon ile oynadığı maçta gol atan Mostafa Mohamed'in maçın sonundaki agresif hareketleri dikkat çekti. Ceza alabileceği ifade edildi.

Mostafa Mohamed milli takımdan ceza alabilir

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, mill takım arasında Gabon ile oynanan maçın 90. dakikasında attığı golle beraberliği getirmişti.

Ancak attığı golün ardından 23 yaşındaki futbolcunun agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı.

CEZA VERİLECEK

Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer Mohamed'in Mısır Milli Takım kadrosuna çağrılmama ihtimali bulunuyor. (Ajansspor)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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