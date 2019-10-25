Moto G8 Plus Geekbench testinde görüntülendi

Merakla beklenen Moto G8 Plus bugün Geekbench performans testinde bir kez daha ortaya çıktı. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan telefon, Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 314 ve çoklu çekirdek bölümünden ise 1264 puan almayı başarıyor.

4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama birimi (microSD destekli) ile gelecek olan telefonda 6.3 inç büyüklüğünde 2280 x 1080 çözünürlüğünde IPS ekran yer alacak. Telefonun ön kamerası ise damla çentiğin içerisine gizlenecek.

188 gram ağırlığa sahip olacak telefonda 25 Megapiksellik ön kamera bulunacak. 48 Megapiksel + 16 Megapiksel geniş açılı + 5 Megapiksel derinlik sensörlü arka kamera ile gelecek olan telefonda 4.000 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Bluetooth 5.0, çift SIM desteği, LTE Cat.13 ve Type-C bağlantısı ile gelecek olan telefon 24 Ekim 2019 tarihinde tanıtılacak.

Telefonun fiyatının ise 250 dolar ile 300 dolar arasında olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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