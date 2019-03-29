MotoGP'de heyecan Arjantin devam edecek

Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 21.05'te sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 31 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de 25 tur üzerinden yapılacak. MotoGP'de sezonun ilk yarışını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı. Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
Andrea Dovizioso (İtalya): 25 puan
Marc Marquez (İspanya): 20
Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16
Alex Rins (İspanya): 13
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