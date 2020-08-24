MotoGP’de Red Bull evinde kanatlandı

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP tarihinin en üst sınıfının 900. yarışında Red Bull zirveyi kimseye bırakmadı. Yarışa 7. cepten başlayan, Portekizli pilot Miguel Oliveira, harika bir sürüş sonrasında hem Red Bull KTM Tech3 takımının hem de kendisinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

25 yaşındaki Red Bull sporcusu Oliveira, çok iyi start aldığı yarışta rakiplerini birer birer geçmeyi başardı. Oliveira, 3. olarak girdiği son virajda yaptığı güçlü atakla Pol Esparago ve Jack Miller’ı geride bırakarak tarihi bir zafer elde etti. Oliveira’yı Red Bull sporcusu Jack Miller ikinci, Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro ise üçüncü olarak takip etti.

Dünyada motor sporlarına en büyük yatırımı yapan ve genç yetenekleri kanatlandıran Red Bull, spora getirdiği sıra dışı yaklaşımın ve felsefenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

MotoGP’de bir sonraki yarış 13 Eylül’de İtalya’da koşulacak.

