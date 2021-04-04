MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci etabı, Katar'ın Losail kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Monster Energy Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 42.23.997'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerinin 4. zaferini elde etti.
Quartararo'nun 1.457 saniye arkasında yarışı tamamlayan Pramac takımının Fransız sürücüsü Johann Zarco ikinci, liderin 1.500 saniye gerisinde kalan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.
Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 18 Nisan Pazar günü koşulacak.
MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Johann Zarco (Fransa): 40 puan
Fabio Quartararo (Fransa): 36
Maverick Vinales (İspanya): 36
Francesco Bagnaia (İtalya): 26
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