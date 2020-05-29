MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Kovid-19 kurbanı oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi. Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.
(AA)
Caner Erkin'den transfer açıklaması
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
12 yıllık başkan görevini bıraktı
Fenerbahçe'den transfer bombası
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
Belçika'da kupa finali oynanacak
F.Bahçe'de ayrılık! Kadro dışı
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
İtalya'da koronavirüs krizi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum