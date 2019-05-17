Motorola One Vision hayal kırıklığı yaratabilir

Sızdırılan bilgilere göre, Motorola’nın orta segmentteki yeni modeli yonga seti tarafında Exynos 9609’la gelecek. Samsung tarafından üretilen bu yonga setinin Snapdragon 6XX serisi ile aynı kalibrede olduğunu belirtelim.

Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanının ise 128GB olması bekleniyor.

2520 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik ekranla gelecek olan telefonda, delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

Arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 48MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 25MP.

3500 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenecek olan Motorola One Vision, TurboPower Fast Charging teknolojisini de destekleyecek.

16 Mayıs’ta satışa sunulacağı tahmin edilen telefonun Avrupa’daki satış fiyatı ise 299 euro olarak belirlenmiş. Açıkçası bu etiketin biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Zira 300 euro civarına paralara satılan çok daha güçlü modeller olduğunu unutmamak gerekiyor.

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