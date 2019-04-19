Motorola Pulse Escape kulaklık hakkında bilmeniz gerekenler

Motorola Pulse Escape’in güzel bir tasarımı var, ancak genellikle plastik malzeme kullanıldığı için sağlam bir kullanım hissi uyandırmıyor. Ürünün pedleri ve kafa bandı, konforlu bir kullanım sunuyor, ancak uzun süre kullanımda, kulaklığın tasarımı itibarıyla kafanızı biraz sıkabiliyor.

Ürünü isterseniz Bluetooth 4.1 aracılığıyla kablosuz olarak, isterseniz de kutuda gelen 3.5mm kablo sayesinde kablolu olarak kullanabilirsiniz. Ürünün Bluetooth eşleştirmesi hızlıca gerçekleştiriliyor, ancak kablosuz bağlantı esnasında kopmalar yaşanabiliyor ve bu da cidden can sıkıcı.

Ses kalitesine baktığımızda, beklentileriniz yüksek olmamalı. Ortalama bir kalitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bass’lar çok da güçlü değil, ufak detayları da kolaylıkla duyamıyorsunuz. Ayrıca dışardan içeriye, içerden dışarıya ses sızması sıklıkla yaşanıyor. İzolasyon tarafında cihazın güçlü bir özelliği yok.

Motorola Pulse Escape, kablosuz olarak kullanıldığında, sol pedinin üzerinde yer alan kontrol panelinden yönetilebiliyor. Şarkıları değiştirebiliyor, ses seviyesini ayarlayabiliyor ya da o esnada gelen aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Dahili bir mikrofonu da var. Bluetooth bağlantıyı kapatıp kablolu kullanmaya başladığınızda ise, kontrol paneli de devre dışı kalıyor.