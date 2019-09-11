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Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.09.2019 09:42 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi yan yolda, motosiklet sürücüsü ayağını tamponuna uzatarak otomobili itti. Hem kendi hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı.

E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi yan yol Edirne istikametinde seyreden sürücüler bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Motosikletli genç, arkasındaki genç kız rağmen dakikalarca bu şekilde seyretti. Otomobili dakikalarca bu şekilde iten genç sürücü, görüntülendiklerini farkına varınca bir süre sonra ayağını indirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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motosiklet sürücüsü tampon E-5

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