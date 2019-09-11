Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi yan yol Edirne istikametinde seyreden sürücüler bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Motosikletli genç, arkasındaki genç kız rağmen dakikalarca bu şekilde seyretti. Otomobili dakikalarca bu şekilde iten genç sürücü, görüntülendiklerini farkına varınca bir süre sonra ayağını indirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

