Motosiklet üstünde sanayi tüpüyle tehlikeli yolculuk

Gaziantep'te Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda sanayi tipi tüp taşıyan motosiklet trafikteki sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tüple seyir eden motosikletliyi gören sürücüler, "bombayla yolculuk yapıyor, bir araç çarpsa havaya uçarız" yorumlarını yaptı.

Yoluna devam eden sürücü, kendisine yöneltilen "Bu şekilde yolculuk tehlikeli değil mi" sorusuna ise "Yok, yok gideceğim yer yakında. Sen niye beni kameraya çekiyorsun. Allah Allah, yayın mı yapacaksın. Ben para kazanacaktım, sen bana engel oluyorsun" diye konuştu. (İHA)

