Motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp, tek teker giden maganda kamerada

Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek tek ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde şahıs kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahıs gözden kayboluyor.
Öte yandan şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. (İHA)
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