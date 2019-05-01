Motosikletli sürücüden insanlık dersi

Çin’in Guizhou eyaletinde motosikletli bir sürücünün örnek davranışı takdir topladı.

İşlek caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yayayı fark eden motosikletli sürücü, trafiğe aldırmadan motosikletiyle yaşlı yayaya adım adım eşlik etti.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde diğer sürücülerin motosikletli sürücüyle yayanın karşıya geçmesini beklediği görüldü.

(İHA)

