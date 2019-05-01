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Motosikletli sürücüden insanlık dersi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Çin’de motosikletli bir sürücü, işlek caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yayaya motosikletiyle adım adım eşlik etti. Sürücünün bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.

Çin’in Guizhou eyaletinde motosikletli bir sürücünün örnek davranışı takdir topladı.

İşlek caddede yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yayayı fark eden motosikletli sürücü, trafiğe aldırmadan motosikletiyle yaşlı yayaya adım adım eşlik etti.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde diğer sürücülerin motosikletli sürücüyle yayanın karşıya geçmesini beklediği görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin motosikletli sürücü

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