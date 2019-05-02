Motosikletlinin başına halı düştü!

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Emirler Sokak üzerinde motosikletine binen Yalçın M. kısa bir süre ilerledikten sonra başına bir binanın korkuluklarında asılı olan halı düştü.
Görenleri güldüren olayda, kağıt toplayıcısı halıyı yoldan alarak sahibine teslim etti.
Başına halı düşünce neye uğradığını şaşıran motosikletlinin o anları, kask kamerasına yansıdı.
Görüntülerde başına halı düşen motosikletli çevresine bakıp “Bu nereden düştü ya” diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.
İHA
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