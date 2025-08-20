SPOR

Mourinho'dan flaş hareket... Benfica maçında da yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Benfica'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho mücadelenin ilk yarısı bitmeden kulübedeki yerini terk ederek soyunma odasına yöneldi. İşte detaylar...


Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala beklenmedik bir harekete imza attı.

MOURINHO SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mourinho dan flaş hareket... Benfica maçında da yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi 1

Portekizli çalıştırıcı maçın 44. dakikasında Jhon Duran’ın ceza sahası içinde yere düştüğü ve penaltı beklediği pozisyonun ardından ilk yarının bitiş düdüğü henüz çalmadan soyunma odasına yöneldi.

Mourinho'nun bu hareketi sosyal medya bazı taraftarların tepkisini çekti.

GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI

Mourinho dan flaş hareket... Benfica maçında da yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi 2

Portekizli teknik adam, Süper Lig’de Göztepe ile oynanan maçta da benzer bir tepkiyle ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitmişti.

