Mourinho'dan flaş hareket... Benfica maçında da yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala beklenmedik bir harekete imza attı.

MOURINHO SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Portekizli çalıştırıcı maçın 44. dakikasında Jhon Duran’ın ceza sahası içinde yere düştüğü ve penaltı beklediği pozisyonun ardından ilk yarının bitiş düdüğü henüz çalmadan soyunma odasına yöneldi.

Mourinho'nun bu hareketi sosyal medya bazı taraftarların tepkisini çekti.

GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI

Portekizli teknik adam, Süper Lig’de Göztepe ile oynanan maçta da benzer bir tepkiyle ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitmişti.