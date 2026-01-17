Mourinho'dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı

Beşiktaş’ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Rafa Silva’nın geleceğine dair Portekiz’den dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Siyah-beyazlı formayı 2 Kasım’dan bu yana giymeyen tecrübeli oyuncu için eski kulübü Benfica’nın devreye girdiği öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından Record’un aktardığı bilgilere göre Benfica, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar, transferi resmiyete kavuşturmak için Beşiktaş ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Haberde yer alan detaylara göre Benfica’nın bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi. Anlaşmada performansa bağlı olarak 2 milyon euro’luk bonus maddesinin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca Benfica’nın sezonu ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, transferin toplam maliyetinin 7 milyon euroya ulaşacağı vurgulandı.

Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki belirsiz durumu ve Benfica’nın ciddi teklifi, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kazanmasına neden olabilir. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.