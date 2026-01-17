SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Mourinho'dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı

Beşiktaş’ta 2 Kasım’dan bu yana forma giymeyen Rafa Silva için Portekiz’den dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Benfica’nın eski yıldızıyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı, siyah-beyazlılara 5 milyon euro bonservis ve bonuslarla birlikte toplam 7 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Mourinho'dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı
Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Rafa Silva’nın geleceğine dair Portekiz’den dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Siyah-beyazlı formayı 2 Kasım’dan bu yana giymeyen tecrübeli oyuncu için eski kulübü Benfica’nın devreye girdiği öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Mourinho dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı 1

Portekiz basınından Record’un aktardığı bilgilere göre Benfica, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar, transferi resmiyete kavuşturmak için Beşiktaş ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Mourinho dan transfer hamlesi! Süper Lig devinin kapısını çaldı 2

Haberde yer alan detaylara göre Benfica’nın bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi. Anlaşmada performansa bağlı olarak 2 milyon euro’luk bonus maddesinin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca Benfica’nın sezonu ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, transferin toplam maliyetinin 7 milyon euroya ulaşacağı vurgulandı.

Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki belirsiz durumu ve Benfica’nın ciddi teklifi, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kazanmasına neden olabilir. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ömer Bayram'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim"Ömer Bayram'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! "İsterlerse ikna ederim"
N'Golo Kante transferinde Araplar yapacağını yaptı! Ortalık şimdi karıştı...N'Golo Kante transferinde Araplar yapacağını yaptı! Ortalık şimdi karıştı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Portekiz son dakika benfica beşiktaş mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.