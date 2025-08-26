SPOR

Mourinho'dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... ''Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı...'' dedi ortalık karıştı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi'nde Benfica rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam'ın Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden yönetime eleştirileri basın toplantısına damga vurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

''BENFICA ÇOK İYİ BİR TAKIM!''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 1

Jose Mourinho, "Benfica, çok iyi bir takım. Çok fazla yatırım yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde turları geçebilmek için. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim." dedi.

''TAKIMIN ATMOSFERDEN ETKİLENECEĞİNİ ZANNETMİYORUM''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 2

Jose Mourinho, "Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

''İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 3

Jose Mourinho, "Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim." sözlerini söyledi.

HAMDİ AKIN İÇİN OLAY SÖZLER!

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 4

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın Benfica için ''Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum'' sözlerine karşılık veren Jose Mourinho, "Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum." diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ÜZERİNDEN YÖNETİME ELEŞTİRİ...

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 5

Jose Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum." diye konuşarak sitem etti.

''SÜRPRİZLER YAPACAK KADROM YOK''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 6

Jose Mourinho, "Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

''BURADA HİÇ KAYBETMEDİM''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 7

Jose Mourinho, "Burada hiç kaybetmedim çünkü takımlarım daha iyiydi. Porto, Manchester United... Leiria ile burada oynamadım, kendi sahamda oynadım." sözlerini söyledi.

''ELEMEYİ GEÇERSEK HEDEFLERİMİZ SINIRLI KALIR!''

Mourinho dan yönetime sert eleştiri! Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden şoke eden cevap verdi... Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı... dedi ortalık karıştı 8

Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçmesi halinde hedeflerinin sınırlı kalacağını açıklayan Jose Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık. Ancak eğer elemeyi geçersek, hedeflerimiz sınırlı kalır. Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük ancak elbette oynamamız gereken bir maç var ve onu oynayacağız." diyerek sözlerine son verdi.

