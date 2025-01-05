Mourinho Galatasaray ile ilgili o soruyu duyunca çılgına döndü! Canlı yayında röportajı terk etti

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Mourinho, kendisine sorulan bir soru üzerine adeta çılgına döndü.

RÖPORTAJI TERK ETTİ

Röportaj sırasında puan farkını kapatıp kapatamayacaklarına dair gelen soru üzerine sinirlerine hakim olamayan Portekizli teknik adam apar topar röportaj alanını terk etti.

"6-7-8 OLABİLİRDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Jose Mourinho, "İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik" dedi.

"TOKSİK BİR LİG"

Hakem kararlarına dikkat çeken Jose Mourinho, "Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

FARK SORULUNCA ÇILDIRDI

Puan farkına dair soruya Jose Mourinho, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın" cevabını verdi.

Jose Mourinho bu açıklamasının ardından röportajı terk etti.