"Mourinho kovulduğunda oyuncular kahkahalar attı"

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran ve alınan olumsuz sonuçlar, takım içinde oyuncularla anlaşamaması sebebiyle görevine son verildiği ifade edilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United hakkında haberler veren internet sitesi All About United’ın kurucusu Jordan Clarke’a konuşan, ismini vermeyen eski bir Manchester United altyapı oyuncusu, Mourinho döneminde A Takım ile 15’e yakın antrenmana çıkmasına rağmen Portekizli menajerin bir kez bile kendisiyle konuşmadığını, konuştuğu genç oyunculara ise bir kez bile isimleriyle hitap etmeyerek “ufaklık” şeklinde seslendiğini öne sürdü.

"POGBA OYNANAN FUTBOLDAN MUTSUZDU"

Oyuncuların çoğunun Mourinho’yu sevmediğini, kovulduktan sonra resmen kahkahalar attıklarını belirten genç oyuncu şöyle noktaladı:

"Kimse kovulmasını beklemiyordu. Tam bir sürpriz olmuştu. Martial gibi mutlu olmasını bekleyeceğiniz isimler mutlu olmuştu ama Pogba, çok mutlu gözükmüyordu. Aralarının tam anlamıyla bozuk olduğunu düşünmüyorum. Pogba sadece takımın oynadığı futboldan ve alınan sonuçlardan dolayı mutsuzdu. Pogba’nın takıma kötü etki ettiği iddiası doğru değil. Pogba kulüpteki temizlik görevlilerinden genç oyunculara kadar herkesle diyalog kurardı. Kulüpteki herkes Pogba’yı seviyor. Genç oyunculara antrenmanlarda "Ne yapacağınızı bilemediğiniz anlarda markaj altında olsam bile bana pas atın" gibi tavsiyelerde bulunuyordu. Pogba kusursuz bir insan. Herkes onun United Vakfı için yaptığı çalışmalardan da çok etkilenmiş durumda."

