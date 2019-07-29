Mynet Trend

"Mourinho kovulduğunda oyuncular kahkahalar attı"

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 29.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

İsmini vermek istemeyen eski bir Manchester United genç takım oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho hakkında flaş sözler sarf etti. Mourinho'nun kovulduktan sonra oyuncuların kahkahalar attıklarını ifade etti.

"Mourinho kovulduğunda oyuncular kahkahalar attı"

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran ve alınan olumsuz sonuçlar, takım içinde oyuncularla anlaşamaması sebebiyle görevine son verildiği ifade edilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United hakkında haberler veren internet sitesi All About United’ın kurucusu Jordan Clarke’a konuşan, ismini vermeyen eski bir Manchester United altyapı oyuncusu, Mourinho döneminde A Takım ile 15’e yakın antrenmana çıkmasına rağmen Portekizli menajerin bir kez bile kendisiyle konuşmadığını, konuştuğu genç oyunculara ise bir kez bile isimleriyle hitap etmeyerek “ufaklık” şeklinde seslendiğini öne sürdü.

"POGBA OYNANAN FUTBOLDAN MUTSUZDU"
Oyuncuların çoğunun Mourinho’yu sevmediğini, kovulduktan sonra resmen kahkahalar attıklarını belirten genç oyuncu şöyle noktaladı:

"Kimse kovulmasını beklemiyordu. Tam bir sürpriz olmuştu. Martial gibi mutlu olmasını bekleyeceğiniz isimler mutlu olmuştu ama Pogba, çok mutlu gözükmüyordu. Aralarının tam anlamıyla bozuk olduğunu düşünmüyorum. Pogba sadece takımın oynadığı futboldan ve alınan sonuçlardan dolayı mutsuzdu. Pogba’nın takıma kötü etki ettiği iddiası doğru değil. Pogba kulüpteki temizlik görevlilerinden genç oyunculara kadar herkesle diyalog kurardı. Kulüpteki herkes Pogba’yı seviyor. Genç oyunculara antrenmanlarda "Ne yapacağınızı bilemediğiniz anlarda markaj altında olsam bile bana pas atın" gibi tavsiyelerde bulunuyordu. Pogba kusursuz bir insan. Herkes onun United Vakfı için yaptığı çalışmalardan da çok etkilenmiş durumda."

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Yıldız futbolcunun evinde ceset bulunduYıldız futbolcunun evinde ceset bulundu
Yeni takımını sosyal medyada arıyor!Yeni takımını sosyal medyada arıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Jose Mourinho

En Çok Okunan Trend Haberler

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

Türkiye Rize'deki olayı konuşmuştu! İlk kez anlattı

Türkiye Rize'deki olayı konuşmuştu! İlk kez anlattı

HDP'li belediyede iş başvurusunda taciz iddiası

HDP'li belediyede iş başvurusunda taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny’nin evinde ceset bulundu

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Daniel Alves yeni takımını sosyal medyada arıyor

Yeni takımını sosyal medyada arıyor!

Arsenal'den Mesut Özil kararı!

Arsenal'den Mesut Özil kararı!

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Gareth Bale'ın Jiangsu Suning'e transferi iptal oldu (Haftada 1 milyon Sterlin kazanacaktı)

Tarihi transfer iptal! Servet kazanacaktı

Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu Trabzon'da

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.