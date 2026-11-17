South China Morning Post'un haberine göre, internet üzerinde gerçekleştirilen açık artırmada satışa çıkarılan daire, 68 metrekare büyüklüğünde ve iki odadan oluşuyor. Bir binanın yedinci katında yer alan konutun satış fiyatı, normal piyasa değerinin oldukça altında kaldı.

1 YUANDAN SATIŞA ÇIKTI, 11 YUANA ALICI BULDU

Dairenin açık artırması yalnızca 1 yuan başlangıç fiyatıyla açıldı. Tekliflerin 0,01 yuanlık artışlarla yükselmesine izin verilirken, satış için 11 yuanlık üst sınır belirlendi.

Platform kayıtlarına göre, 5 Kasım'da sona eren açık artırmaya toplam 1.677 kişi katıldı ve 1.001 teklif verildi. Kazanan kişi ise 11 yuanlık üst sınır teklifini ilk veren katılımcı oldu. Böylece 68 metrekarelik daireyi yalnızca yaklaşık 85 lira karşılığında satın alma hakkı elde etti. Alıcının satış bedelini ve platformun işlem ücretlerini ödediği belirtildi.

EVİ KIŞ TATİLLERİNDE KULLANACAK

Çin'in doğusundaki Jiangsu-Zhejiang bölgesinden olduğu belirtilen ve kimliği açıklanmayan alıcı, açık artırmanın canlı yayınında yaptığı açıklamada sonucu kendisinin de şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Yeni evine kalıcı olarak taşınmayı düşünmediğini belirten alıcı, daireyi kış aylarında gerçekleştireceği seyahatlerde tatil evi olarak kullanmayı planladığını ifade etti.

Ancak dairenin maliyeti yalnızca 11 yuanla sınırlı değil. Alıcının tapu devrini tamamlayabilmesi için yaklaşık 2 bin yuan (15 bin TL ) tutarında yasal vergi ödemesi gerekiyor.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 40 BİN YUAN

Yerel emlak platformlarının tahminlerine göre, söz konusu dairenin ikinci el piyasa değeri yaklaşık 40 bin yuan seviyesinde. Aynı konut kompleksindeki dairelerin ortalama ikinci el satış fiyatı ise metrekare başına yaklaşık 2 bin 700 yuan olarak belirtiliyor.

Dairenin yalnızca 11 yuana satılması, Çin'de sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bir kullanıcı, fırsatı kaçırdığı için üzüldüğünü belirterek, "Çok kıskandım. Bunu neden açık artırma bittikten sonra görüyorum?" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise böylesine düşük fiyatlı bir ev satın almanın uzun vadede beklenmedik masraflar doğurabileceğine dikkat çekti. Bir başka kullanıcı, evde nadiren yaşanması durumunda yıllık yönetim giderlerinin gereksiz bir maliyete dönüşebileceğini savundu.

DAHA ÖNCE DE 11 YUANA EV SATILMIŞTI

Çin'de benzer bir satışın Kasım 2024'te de gerçekleştiği ortaya çıktı. O dönemde bir kadın, Shandong eyaletinin Weihai kentinde deniz kıyısında bulunan 40 metrekarelik bir daireyi açık artırmada 11 yuana satın almıştı. Söz konusu konutun piyasa değerinin 50 bin yuanın altında olduğu belirtilmişti.

Sektör temsilcileri, bu tür sembolik fiyatlı satışların özellikle alışveriş festivallerinde dikkat çekmek ve sonraki gayrimenkul satışlarına ilgi oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade ediyor.