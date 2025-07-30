Mourinho'nun gözden çıkardığı Mimovic'e Emre Belözoğlu talip oldu

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu oldu. Gidecek isimler arasında Sırbistan uyruklu genç sağk bek Ognjen Mimovic'in de adı geçiyor.

MOURİNHO GÖZDEN ÇIKARDI, EMRE BELÖZOĞLU İSTEDİ

Mourinho'nun gözden çıkardığı genç oyuncu için Antalyaspor devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor, Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

HOFFENHEİM DA DEVREDE

Öte yandan kırmızı beyazlı ekip teklifinde Mimovic için as kadro garantisi verdi. Ayrıca Mimovic için Hoffenheim'ım da devrede olduğu belirtildi. Oyuncunun vereceği karar beklenirken, Mimovic'in kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.