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Mourinho'nun gözden çıkardığı Mimovic'e Emre Belözoğlu talip oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Ognjen Mimovic için Antalyaspor devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Akdeniz ekibi Mimovic'i kiralamak istiyor.

Mourinho'nun gözden çıkardığı Mimovic'e Emre Belözoğlu talip oldu
Melih Kadir Yılmaz

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusu oldu. Gidecek isimler arasında Sırbistan uyruklu genç sağk bek Ognjen Mimovic'in de adı geçiyor.

Mourinho nun gözden çıkardığı Mimovic e Emre Belözoğlu talip oldu 1

MOURİNHO GÖZDEN ÇIKARDI, EMRE BELÖZOĞLU İSTEDİ

Mourinho'nun gözden çıkardığı genç oyuncu için Antalyaspor devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor, Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

HOFFENHEİM DA DEVREDE

Öte yandan kırmızı beyazlı ekip teklifinde Mimovic için as kadro garantisi verdi. Ayrıca Mimovic için Hoffenheim'ım da devrede olduğu belirtildi. Oyuncunun vereceği karar beklenirken, Mimovic'in kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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Antalyaspor Emre Belözoğlu fenerbahçe
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