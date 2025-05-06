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Mourinho öyle bir fatura çıkardı ki... Şampiyonluk gitti, yönetim kara kara düşünmeye başladı! Görenler o rakama inanamıyor

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde aldığı mağlubiyetin ardından şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya başlanırken Portekizli hocanın kurduğu kadronun faturası da ağır oldu. İşte detaylar...

Mourinho öyle bir fatura çıkardı ki... Şampiyonluk gitti, yönetim kara kara düşünmeye başladı! Görenler o rakama inanamıyor
Berker İşleyen

Süper Lig'de son oynadığı Beşiktaş derbisinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe aldığı bu skorla şampiyonluk şansını büyük oranda kaybederken, maddi anlamda da büyük bir yıkıma uğramış durumda.

YÖNETİME AĞIR FATURA

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Yaklaşık 1 yıldır takımın başında olan Portekizli hoca yönetime adeta dünyaları ödetti. Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon Euro ödendi.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI TRANSFERİ!

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Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon Euro'yu buldu.

TALISCA'YA 6 MİLYON EURO

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Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon Euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon Euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon Euro'yu buldu. Böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon Euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.

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Ali Koç son dakika fenerbahçe mourinho yönetim
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