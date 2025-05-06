Mourinho öyle bir fatura çıkardı ki... Şampiyonluk gitti, yönetim kara kara düşünmeye başladı! Görenler o rakama inanamıyor

Süper Lig'de son oynadığı Beşiktaş derbisinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe aldığı bu skorla şampiyonluk şansını büyük oranda kaybederken, maddi anlamda da büyük bir yıkıma uğramış durumda.

YÖNETİME AĞIR FATURA

Yaklaşık 1 yıldır takımın başında olan Portekizli hoca yönetime adeta dünyaları ödetti. Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon Euro ödendi.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI TRANSFERİ!

Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon Euro'yu buldu.

TALISCA'YA 6 MİLYON EURO

Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon Euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon Euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon Euro'yu buldu. Böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon Euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.