Mourinho'yu Türkiye'de şaşırtan olay! ''20 yıldır hocayım böylesini daha önce görmedim''

61 yaşındaki Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kulüp başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Mourinho, "Ben şu anda burada ortada oturuyorum. Başkanımıza sizin benim yerimde benim ise sizin yerinizde oturmam gerektiğini söyledim. Eskiden 'Ben Mourinho'yum.' diye şaka yapardım ama şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım.' diye kendimi adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"20 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Basın toplantısının uzunluğuna dem vuran Jose Mourinho, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu." ifadelerini kullandı. Ali Koç ise, "Türkiye'ye hoş geldin." şeklinde cevap verdi.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK KİŞİ ALİ KOÇ OLDU"

"Benimle iletişime geçen ilk kişi Ali Koç oldu. Buraya gelmekteki ilgimi tetikleyen şey bu oldu. Transfer anlamında hiçbir isimle, hiç kimseyle konuşmadım. Ben proje ve istikrar görmek istiyorum. İsimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Nasıl profillere yönelmemiz gerektiğini konuştuk. Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı. Şu anda yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız. Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Benim ailem var, her zaman aileme danışırım. Onların fikirlerini alırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kimseden izin almadım."





