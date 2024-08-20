Mourinho'yu yıkan haber... Talihsizliğin böylesi! Takımdan gönderilecek olan Joao Pedro'nun transferinde hiç beklenmedik gelişme

Fenerbahçe'nin bir an önce takımdan göndermek istediği isimlerin başında gelen Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ciddi alıcı durumundayken kulüpler arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürüyordu.

PÜRÜZ ÇIKTI

32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvetin, transferi son anda çıkan beklenmedik bir pürüzle zora girdi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Joao Pedro son günlerde Salernitana'nın ilgi odağı haline gelmişti ancak görüşmeler başladıktan sonra İtalyan takımında meydana gelen bir gelişme transferi çıkmaza soktu.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Salernitana Başkanı Danilo Iervolino, görevinden istifa etti. Bu gelişme sonrası sportif direktör Gianluca Petrachi, Pedro dahil devam eden tüm transfer pazarlıklarını durdurdu.

Haberde Joao Pedro'ya Serie A takımları Genoa ve Verona'nın da ilgi gösterdiği kaydedildi.