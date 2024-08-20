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Mourinho'yu yıkan haber... Talihsizliğin böylesi! Takımdan gönderilecek olan Joao Pedro'nun transferinde hiç beklenmedik gelişme-

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 09:13
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımdan gönderilmesini istediği isimlerin başında gelen Joao Pedro ile alakalı yönetimin canını sıkan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Mourinho'yu yıkan haber... Talihsizliğin böylesi! Takımdan gönderilecek olan Joao Pedro'nun transferinde hiç beklenmedik gelişme-
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin bir an önce takımdan göndermek istediği isimlerin başında gelen Joao Pedro için İtalya Serie B ekibi Salernitana ciddi alıcı durumundayken kulüpler arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürüyordu.

PÜRÜZ ÇIKTI

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32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvetin, transferi son anda çıkan beklenmedik bir pürüzle zora girdi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Joao Pedro son günlerde Salernitana'nın ilgi odağı haline gelmişti ancak görüşmeler başladıktan sonra İtalyan takımında meydana gelen bir gelişme transferi çıkmaza soktu.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

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Salernitana Başkanı Danilo Iervolino, görevinden istifa etti. Bu gelişme sonrası sportif direktör Gianluca Petrachi, Pedro dahil devam eden tüm transfer pazarlıklarını durdurdu.

Haberde Joao Pedro'ya Serie A takımları Genoa ve Verona'nın da ilgi gösterdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika Joao Pedro fenerbahçe mourinho
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